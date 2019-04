Salute: Padova ospita prima edizione ‘Festival globale’

Dal 5 al 7 aprile, Padova ospitera’ la prima edizione del Festival della Salute Globale, una ricca serie di eventi gratuiti aperti al pubblico per parlare con medici, scienziati, studiosi, esperti, giornalisti e rappresentanti delle istituzioni, non solo di salute in senso stretto, ma anche di nuove tecnologie, grandi migrazioni, accesso alle cure, poverta’, infanzia ed invecchiamento della popolazione.

Fidia Farmaceutici sara’ parte attiva di questa manifestazione portando il suo contributo all’interno di alcuni eventi inseriti nel programma. “Il Sistema Sanitario Nazionale ha compiuto 40 anni lo scorso anno, ricorrenza che ha creato le condizioni per riflettere sui tanti risultati raggiunti e che ci ha permesso anche di guardare alle sfide moderne, quali cronicita’ ed invecchiamento della popolazione, alla ricerca di soluzioni sostenibili per continuare a offrire a tutti cure di qualita’ – ha dichiarato Carlo Pizzocaro, Presidente e Amministratore delegato di Fidia – Questo Festival nasce alle porte di un cambiamento epocale nel modo in cui il Paese fornisce assistenza sanitaria, un contesto in cui e’ essenziale ricercare soluzioni sostenibili che soddisfino i nuovi bisogni di salute”.