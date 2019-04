Salute, Roma: torna la ‘longevità run’, la corsa per restare in forma

Con il sostegno di Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Università Cattolica del Sacro Cuore, torna la ‘Longevity run’: l’evento di sensibilizzazione per uno stile di vita sano e attivo che si terrà a Roma venerdì 10 maggio. Appuntamento allo stadio ‘Nando Martellini’ delle Terme di Caracalla, per una giornata dedicata a prevenzione, Salute e sport, elementi indispensabili per chi voglia assicurarsi longevità di successo.

Quest’anno l’iniziativa si allunga e va in tour per l’Italia. Previste infatti altre due tappe in Emilia Romagna il 26 maggio a San Gabriele Piozzano (Piacenza) e in Trentino Alto Adige il 3 agosto a Madonna di Campiglio (Trento). L’evento è realizzato con il supporto di Carni Sostenibili, il progetto nato per diffondere il valore della carne nell’alimentazione umana e promuoverne il consumo consapevole, e Danacol di Danone che, in linea con le precedenti edizioni del Mese del Cuore, continua il suo percorso di sensibilizzazione sui principali fattori di rischio cardiovascolare, tra cui colesterolo, sostenendo la Longevity run con i medici del Gemelli.

Nella Capitale, a partire dalle 10 e fino alle 19, l’équipe di medici del Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs sarà a disposizione dei partecipanti per offrire a tutti un check-up gratuito sui sette parametri di Salute cardiovascolare: misurazione della pressione arteriosa, della glicemia e del colesterolo, calcolo dell’indice di massa corporea, valutazione dello stile di vita e delle abitudini alimentari e analisi di alcuni parametri di performance funzionali, come la forza muscolare e la funzione respiratoria. Questi gli elementi che concorreranno a comporre lo screening e che saranno poi registrati in una scheda di valutazione personale che conterrà tutti i risultati, ma soprattutto i consigli e le raccomandazioni per perseguire un corretto stile di vita. Al termine delle visite, dalle 19.30, avrà inizio l’attività sportiva: un circuito che combinerà elementi di fitness, ciclismo e corsa, messo a punto da Purosangue, progetto internazionale di running solidale. Per iscriversi alla Longevity run basta andare sul sito www.longevityrun.it