Salute: alla scoperta dello yoga, per ritrovare l’equilibrio e imparare a gestire lo stress

La pratica dello yoga negli ultimi anni ha conosciuto un vero e proprio boom. Viene consigliata da cardiologi, ortopedici e psichiatri per ritrovare equilibrio e imparare a gestire lo stress della vita frenetica e piena di impegni. La diffusione dello yoga anche fuori dai contesti tradizionali rischia di trasformare questa antica disciplina in una moda? Quanto è importante affidarsi a un bravo maestro e come distinguerlo da un semplice praticante? Se ne parla lunedì 22 aprile alle 12,25 su Rai3 a “FuoriTg” col maestro yoga Giancarlo Miggiano, con Antonio Rebuzzi, direttore dell’Unità Coronarica del Policlinico Gemelli e con Simone Ripanti della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia. FuoriTg è lo spazio quotidiano di approfondimento del Tg3 a cura di Mariella Venditti e condotto da Maria Rosaria De Medici.