Salute, Tennis & Friends: l’iniziativa “permette di scavalcare ostacoli e barriere”

“Questa iniziativa permette di scavalcare gli ostacoli e le barriere che spesso non ci fanno accedere alla sanità con una due giorni particolare nella quale si può usufruire gratuitamente di tutti quei servizi preventivi che uno reputa necessari per se stesso“: lo ha dichiarato Paolo Bonolis riferendosi all’iniziativa “Tennis & Friends” in corso a Napoli. “La nostra presenza rende più leggero l’evento. La gente se vuole può venire a vedere dei malconci, malcapitati che giocano a tennis,” scherza Bonolis.