Salute, Tennis & Friends: “Prevenire è meglio che curare, non è una frase fatta”

“Prevenire è meglio che curare, non è una frase fatta. Io ho partecipato a tutte le edizioni di ‘Tennis & Friends’. Da Roma a Napoli e spero che si espanda in tutta Italia. Si parla anche di Milano, speriamo che vada avanti questa iniziativa”: lo ha dichiarato Jimmy Ghione, personaggio televisivo, presente alla seconda edizione napoletana di “Tennis & Friends“.

“Sono un testimonial della vita sana. Non bevo vino, anche se sono piemontese, e non fumo. Alimentatevi bene, giocate a tennis, fate sport e a 55 anni vi ritroverete come me“, scherza l’attore.