Salute, Unicef: i vaccini salvano 3 milioni di vite l’anno, al via la campagna social

L’Unicef il 24 aprile lancerà #VaccinesWork, una nuova campagna globale per sottolineare la forza e la sicurezza dei vaccini tra i genitori e gli utenti dei social media: le vaccinazioni salvano fino a 3 milioni di vite ogni anno, proteggendo i bambini da malattie potenzialmente mortali e altamente contagiose come morbillo, polmonite, colera e difterite.

Grazie ai vaccini, tra il 2000 e il 2017 il numero di morti per morbillo è diminuito e la polio sta per essere eradicata. E

La campagna è organizzata in concomitanza con la Settimana mondiale delle vaccinazioni (dal 24 al 30 aprile). Quest’anno, l’Unicef collabora con la Bill & Melinda Gates Foundation, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), e Gavi, la Vaccine Alliance, per favorire il raggiungimento di ancora più persone. La Bill & Melinda Gates Foundation contribuirà con 1 dollaro all’Unicef per ogni like o condivisione sui social media che utilizzano l’hashtag #VaccinesWork ad aprile, fino a 1 milione di dollari.