Salvare vite umane attraverso l’immunizzazione: in Giappone un evento per promuovere le vaccinazioni nei Paesi più poveri

Il Giappone ospiterà a Yokohama, in occasione del TICAD 7 in agosto, un incontro di presentazione per il terzo finanziamento di Gavi, l’alleanza globale sui vaccini, alla vigilia del suo 20° anniversario. Un impegno a garantire il lavoro di vaccinazione di milioni di bambini nei paesi più poveri del mondo. Il Regno Unito poi nel 2020 ospiterà la terza conferenza di raccolta fondi di Gavi, che mira a trovare le risorse finanziarie per sostenere la protezione dei bambini contro malattie come la polmonite, la difterite e il morbillo nel periodo 2021-2025. L’evento di Yokohama, Giappone, sarà l’occasione per discutere la visione e i finanziamenti necessari per raggiungere gli obiettivi di Gavi entro la metà del prossimo decennio. L’Italia è uno dei paesi finanziatori dell’Allenza Globale.

“Il Giappone è un forte sostenitore della nostra missione da molti anni e siamo lieti che si siano offerti di ospitare questo evento storico“, ha detto Seth Berkley, CEO di Gavi. “L’obiettivo principale del TICAD – aiutare a costruire un’Africa sana e prospera – non potrebbe essere più vicino alla missione di Gavi. I vaccini sono uno strumento cruciale per l’assistenza sanitaria di base, che è di per sé una pietra angolare della copertura sanitaria universale. Prevengono anche le malattie che impediscono ai bambini di andare a scuola e di trovare da grandi un lavoro. I vaccini non solo costruiscono società sane, ma anche economie sane“.

Il governo giapponese sostiene Gavi dal 2011, con uno stanziamento complessivo fino ad oggi di circa 130 milioni di dollari per i programmi di immunizzazione in tutto il mondo. Ha recentemente annunciato che finanzierà il lavoro di giovani professionisti di talento presso la Vaccine Alliance come Junior Professional Officers (JPOs). Un recente memorandum di cooperazione tra Gavi e la Japan International Cooperation Agency (JICA) rafforzerà anche i legami tra le due organizzazioni.

“Questo è un anno estremamente importante sia per il Giappone che per la salute globale“, ha detto Masahiko Kiya, Ambasciatore del TICAD e Vice Assistente del Ministero degli Affari Esteri del Giappone. “Useremo sia la nostra leadership del TICAD che nel G20 per migliorare la salute di milioni di persone nei paesi più poveri del mondo. L’opportunità di investire nella missione di Gavi è parte integrante di questo sforzo. Siamo immensamente orgogliosi dei risultati che Gavi ha raggiunto con il sostegno del Giappone e ci impegniamo ad aiutare Gavi a portare avanti la sua missione nei prossimi anni“.

“Il Regno Unito apprezza molto la nostra forte partnership con il Giappone e il nostro comune impegno a migliorare la salute globale e ad aumentare l’accesso ai vaccini salvavita per i bambini, ovunque essi vivano“, ha affermato Penny Mordaunt, Segretario per lo Sviluppo Internazionale del Regno Unito. “Il Regno Unito ospiterà l’evento di rifinanziamento di Gavi nel 2020 e riunirà i donatori internazionali per creare un mondo più sano, più sicuro e più prospero, in linea con il nostro obiettivo principale“.

Dalla sua nascita nel 2000, Gavi ha immunizzato oltre 700 milioni di bambini, prevenendo 10 milioni di morti. Ciò è stato possibile grazie a un modello unico di partenariato pubblico-privato che riunisce i governi donatori, le aziende farmaceutiche, le organizzazioni del settore privato e i governi dei paesi attuatori, con il sostegno di partner dell’Alleanza come l’UNICEF e l’OMS.

Perché TICAD 7?

TICAD 7 è la migliore occasione per raccontare al meglio le buone pratiche di investimento operate da Gavi, dato il forte impegno dei leader africani presenti all’incontro e il forte allineamento tra la missione di Gavi e le priorità sanitarie globali del Giappone. Gavi fa leva sulle piattaforme di immunizzazione per migliorare la copertura sanitaria universale, utilizza finanziamenti innovativi e sostenibili per l’immunizzazione, così come rafforza la sicurezza sanitaria globale attraverso il finanziamento di scorte globali di vaccini per contrastare le epidemie.

Informazioni su Gavi, l’Alleanza globale per i vaccini

Gavi, la Vaccine Alliance, è una partnership pubblico-privato impegnata a salvare la vita dei bambini e a proteggere la salute delle persone aumentando l’uso equo dei vaccini nei paesi a basso reddito. La Vaccine Alliance riunisce i governi dei paesi in via di sviluppo e dei donatori, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’UNICEF, la Banca Mondiale, l’industria dei vaccini, le agenzie tecniche, la società civile, la Bill & Melinda Gates Foundation e altri partner del settore privato. Gavi utilizza meccanismi di finanziamento innovativi per garantire un finanziamento sostenibile e una fornitura adeguata di vaccini di qualità. Dal 2000, Gavi ha contribuito all’immunizzazione di 700 milioni di bambini e alla prevenzione di 10 milioni di decessi futuri.

Gavi, l’Alleanza per i vaccini, è sostenuta dai governi donatori (Australia, Brasile, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Islanda, India, Irlanda, Italia, Giappone, Regno dell’Arabia Saudita, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Repubblica Popolare Cinese, Principato di Monaco, Repubblica di Corea, Russia, Sudafrica, Spagna, Stato del Qatar, del Sultanato di Oman, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti), la Commissione europea, Alwaleed Philanthropies, il Fondo OPEC per lo sviluppo internazionale (OFID), la Bill & Melinda Gates Foundation e Sua Altezza lo Sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, nonché partner privati e aziendali (Absolute Return for Kids, Anglo American plc., The Audacious Alliance, The Children’s Investment Fund Foundation, China Merchants Group, Comic Relief, Deutsche Post DHL, ELMA Vaccines and Immunization Foundation, Girl Effect, The International Federation of Pharmaceutical Wholesalers (IFPW), la Gulf Youth Alliance, JP Morgan, il Kuwait Fund for Arab Economic Development, la Caixa Foundation, LDS Charities, Lions Clubs International Foundation, Mastercard, Majid Al Futtaim, Orange, Philips, Reckitt Benckiser, Unilever, UPS e Vodafone).