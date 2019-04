Samsung: Il 15 aprile tutti gli impianti di riscaldamento in Italia si spegneranno ma le notizie del meteo annunciano temperature in calo e maltempo

Quando è primavera e si spengono i riscaldamenti arrivano puntuali come un orologio svizzero umidità, freddo e maltempo. In Italia da qualche settimana a questa parte è iniziato il processo di spegnimento dei riscaldamenti secondo un “calendario termico” che prevede la suddivisione del territorio nazionale in “6 zone climatiche”, ognuna indicata con una lettera dell’alfabeto dalla A alla F[1], e i meteorologi promettono pioggia e vento freddo.

Per ovviare al dibatto sullo spegnimento comandato dei riscaldamenti e avere un clima confortevole a casa anche quando l’umido della mezza stagione diventa fastidioso Samsung offre soluzioni di climatizzazione con tecnologia a pompa di calore in grado di supportare, oltre al raffreddamento, anche il riscaldamento dell’aria in casa. Grazie a questo sistema, tutti coloro che scelgono una soluzione Samsung possono godere di un clima confortevole in tutte le stagioni indipendentemente dalle tempistiche di spegnimento e accensione del riscaldamento fissate dal decreto n. 412 del 26 agosto 1993.

Samsung AirConditioning integra la tecnologia a pompa di calore anche nell’innovativa gamma WindFree consentendo di godere del massimo comfort, grazie ai 21.000 microfori, anche durante le mezze stagioni.

L’azienda ha già evidenziato la cruciale importanza delle pompe di calore durante i Samsung Climate Solutions Days, tenutisi a Monaco lo scorso gennaio, confermando il proprio impegno nello studio e nello sviluppo di questa tecnologia che rappresenta l’elemento chiave per le soluzioni di climatizzazione in futuro.

Ettore Jovane, Head of Samsung AirConditioning Italy, ha approfondito la tematica legata alla tecnologia a pompa di calore e dei suoi potenziali futuri sviluppi:

“La tecnologia a pompa di calore è una soluzione flessibile, energeticamente efficiente e dai molteplici vantaggi. Samsung propone sistemi integrati e completi con pompa di calore All-in-one Samsung EHS per il riscaldamento, il raffrescamento e l’acqua calda sanitaria che consentono il costante mantenimento della temperatura a livello ottimale tutto l’anno con costi di esercizio decisamente contenuti risultando così una soluzione caratterizzata da un’elevata efficienza e un basso impatto ambientale.

Il mercato delle pompe di calore negli ultimi anni sta vivendo un trend costantemente positivo associato, inoltre, alla sempre maggiore sensibilità normativa relativa alla sostenibilità ambientale delle tecnologie per la climatizzazione incentivano fortemente strategie di espansione e sviluppo di soluzione sempre nuove in tal senso. Quello delle pompe di calore è un mercato che negli ultimi anni ha registrato crescite superiori al 30% con un fatturato in Italia per il 2018 di circa 60 milioni rappresentando il secondo mercato d’Europa.

Basandoci sugli ultimi dati ricevuti per il 2019 possiamo affermare che prosegue l’interesse e la crescita di questo mercato in profonda espansione. Per il futuro ci sono prospettive positive grazie anche alle normative sui gas utilizzati nel ciclo della pompa di calore che pongono le basi per i prossimi sviluppi di questa tecnologia. Inoltre, la possibilità di produrre acqua calda fino a 65° con le nuove pompe di calore apre nuovi scenari consentendo di applicare questa tecnologia anche nelle ristrutturazioni o in ambiti finora inesplorati.

Samsung in questo scenario mette a disposizione dei consumatori soluzioni che consentono un controllo climatico ottimale dell’abitazione con una notevole versatilità in fase di utilizzo, come il Sistema EHS Samsung. Trattasi di un sistema intelligente, gestibile anche da remoto tramite la nostra app dedicata dalla quale è possibile monitorare il proprio impianto a distanza. I nostri sistemi EHS garantiscono una elevata efficienza permettendo così di godere dei vantaggi della Detrazione fiscale del 65% per il risparmio energetico ed i bonus previsti dal Conto Termico.”

