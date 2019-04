Sanità, Ministro Grillo: il SSN “la più grande infrastruttura del nostro Paese”

“‘Copertura sanitaria universale: per tutti, ovunque’ è lo slogan della Giornata mondiale della salute 2019 #WorldHealthDay. Il Servizio sanitario nazionale resta la più grande infrastruttura del nostro Paese, la più grande opera pubblica mai costruita. E la giornata di oggi deve rappresentare un’occasione per riflettere sulla contemporaneità del SSN e rilanciarne il messaggio di universalismo“: lo si legge in un post pubblicato su Facebook dal Ministro della Salute Giulia Grillo. “Il mio Ministero e tutto il Governo sono impegnati a lavorare ogni giorno al cambiamento per garantire un potenziamento e un ampliamento dei diritti di salute. Vogliamo rendere possibile una svolta virtuosa per una piena accessibilità al SSN e una maggiore qualità e sicurezza delle cure e dei servizi al cittadino. La salute dei cittadini prima di tutto, in tutto il Paese!“, conclude Grillo.