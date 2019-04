Sardegna, incendio in una stalla nel Sud dell’Isola: morte 60 pecore

Una sessantina di pecore sono morte in una stalla distrutta dal fuoco che nella notte ha interessato un pagliaio nelle campagne di Orroli, nel sud Sardegna. I vigili del fuoco di Sorgono e di Mandas sono intervenuti poco prima delle 5 per domare le fiamme, divampate probabilmente qualche ora prima. Il rogo – hanno constato le squadre al lavoro fino alle 10 di stamane – ha compromesso in maniera rilevante la struttura muraria e la copertura. Non e’ escluso che l’origine dell’incendio sia doloso. Indagano i carabinieri della stazione di Orroli.