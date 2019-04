La Sardegna a Vinitaly con 72 aziende: la forza della tradizione, l’anima di un territorio

Regione Sardegna si presenta, insieme a 72 produttori vitivinicoli, alla 53esima edizione di Vinitaly – Salone Internazionale dei Vini e dei Distillati, la più importante manifestazione dedicata al mondo del vino.

Un territorio generoso, quello sardo, che gode di un clima unico e di una morfologia che vede alternarsi montagne, colline e coste meravigliose: una combinazione irripetibile di ecosistemi diversi e natura incontaminata, dove sole e vento baciano la terra a tutte le latitudini, restituendo una produzione vitivinicola molto interessante e dalle molteplici caratteristiche organolettiche.

Dagli spumanti ai vini bianchi, dai rosati ai rossi giovani, strutturati, invecchiati, fino ai vini dolci passiti e liquorosi, l’unicità della composizione dei terreni e delle condizioni climatiche, unite alla passione e alla competenza dei produttori, nonché alle più avanzate tecnologie produttive, fanno della viticoltura la principale coltura arborea isolana. 15 Indicazioni Geografiche Tipiche e 18 Denominazioni d’Origine tra cui una DOCG, il Vermentino di Gallura, costituiscono un’offerta enologica di grande carattere, frutto di una tradizione millenaria, radicata nella cultura e nella vita dell’isola, oggi in grado di catturare l’attenzione del mercato internazionale.

Tra i vitigni più rinomati ricordiamo il Cannonau e il Vermentino, immediatamente riconducibili al territorio sardo, ma anche vitigni dalla diffusione più circoscritta e dalla forte identità territoriale come il Carignano, il Nuragus, il Monica, il Cagnulari, il Torbato, il Semidano, il Nasco, il Moscato, il Girò, la Malvasia e la Vernaccia.

In occasione di Vinitaly, ad attendere professionisti del settore, stampa e appassionati, un ricco programma di eventi, con momenti di approfondimento e degustazioni, coordinati da Pier Paolo Fiori, sommelier e funzionario di Agris Sardegna – Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura.