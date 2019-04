Maltempo Savona: 2 donne disperse nei pressi del torrente Letimbro

Intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri per la ricerca di due persone disperse a Savona, in via Cimavalle. Si tratterebbe di due donne che stavano attraversando un guado nel torrente Letimbro.

Una terza persona, un uomo, che era insieme a loro, ha lanciato l’allarme. Sul posto vigili del fuoco, forze dell’ordine e il nucleo sommozzatori. Le ricerche proseguiranno in mattinata.