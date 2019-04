Avere uno scarso senso dell’olfatto aumenta il rischio di morte

Secondo una ricerca condotta su oltre 2mila persone tra i 71 e gli 82 anni dal team del prof. Honglei Chen della Michigan State University, uno scarso senso dell’olfatto è connesso quasi al 50% in più di probabilità di morire nei successivi 10 anni (ma i ricercatori non ne hanno ancora compreso esattamente il motivo).

Ai pazienti è stato sottoposto un test sul riconoscimento di odori comuni (fumo, cannella, benzina, e tanti altri), sono state monitorati e ne è stato calcolato l’indice di mortalità nei 13 anni successivi: è emerso che chi aveva fatto registrare un basso tasso di riconoscimento degli odori è risultato avere una probabilità di morire più alta del 46%, 10 anni dopo. Spesso si è rilevata un’associazione con malattie come il Parkinson.

La ricerca, pubblicata su “Annals of Internal Medicine” è stata riportata da “New Scientist”.