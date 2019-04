Sono sufficienti sette secondi di visione di una scena del film Spiderman per ridurre del 20% la paura dei ragni. E’ quanto scoperto da uno studio israeliano pubblicato dalla rivista Frontiers in Psichiatry, che ha registrato lo stesso effetto anche sulla fobia delle formiche guardando il film Antman. I ricercatori della Ariel University hanno mostrato a 424 persone che si erano dichiarate aracnofobiche o con paura delle formiche qualche scena tratta da Spiderman 2 e da Antman, ottenendo una diminuzione del punteggio che quantifica la gravità della fobia del 20%.

Il medesimo effetto, però, non è stato ottenuto mostrando ai soggetti degli spezzoni generici di film Marvel o delle scene di natura: dunque è proprio la visione degli insetti in un contesto ‘positivo’ come può essere quello del film a diminuire la paura. “Questi risultati – commentano gli autori – aprono la strada a nuove terapie basate sulla ‘esposizione positiva'”.