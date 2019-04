La scoperta che ha fatto inorridire il web: strano “ragno sushi” trovato in una casa di Sydney

Una foto di un ragno dall’aspetto stranissimo, somigliante ad un pezzo di sushi, ha suscitato orrore sui social media. William Williamson, di Sydney (Australia), è rimasto sconcertato quando ha trovato questa inquietante creatura all’interno della sua abitazione. Il ragno, che si trovava sulle scale, aveva zampe che somigliavano a quelle di un granchio e protuberanze verdi che somigliavano a pezzi di cetriolo, come potete vedere nella foto in alto. “A prima vista, ho pensato fosse un pezzo di sushi”, ha commentato un utente, mentre qualcun altro, comprensibilmente inorridito, ha scritto: “È tempo di bruciare la casa”.

Questa strana creatura è stata identificata come ragno Magnificent, conosciuto anche come Ordgarius magnificus. Nonostante il suo aspetto inquietante e poco rassicurante, questo ragno non è pericoloso per gli esseri umani, secondo l’Australian Museum. I ragni Magnificent si trovano spesso nel Nuovo Galles del Sud e nel Queensland e possono crescere fino ad una lunghezza di 2,5cm. Questi ragni solitamente preferiscono gli alberi di eucalipto nelle foreste ma spesso vivono anche nei giardini, dove tengono sotto controllo i parassiti.

A differenza della maggior parte dei ragni, queste peculiari creature non tessono una tela ma per catturare la loro preda utilizzano una singola linea di seta appiccicosa con un globulo attaccato a un’estremità. “Questo globulo di seta appiccicosa può contenere feromoni che imitano il profumo di un particolare tipo di falena femmina, attirando gli ignari maschi di falena”, spiega l’Australian Museum. Questo tipo di ragno è estremamente sensibile alle vibrazioni. Quando la falena vola vicino tanto da essere colpita dal globulo e rimanerne intrappolata, il ragno tira il filamento prima di morderla, immobilizzandola. Allora deciderà se mangiarla subito o conservarla per il futuro.

Sul sito web dell’Australian Museum si legge: “Esistono 3 tipi di ragno Bolas nell’Australia orientale: ragno Magnificent, Ordgarius magnificus, O. furcatus e O. Monstrosus. La femmina del ragno Magnificent è molto particolare nei suoi segni distintivi. È bianca con due protuberanze gialle sul suo addome e una serie di punti e macchie color salmone. Il corpo e le zampe sono coperte di peli lunghi e sottili, soprattutto le zampe anteriori”.