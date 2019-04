Forte scossa di terremoto in Indonesia: scatta l’allarme tsunami, scene di panico

Un terremoto magnitudo Mwp 6.7 si è verificato in mare, al largo della costa di Sulawesi, Indonesia. Il sisma è stato registrato alle 13:40:50 ora italiana (19:40:50 ora locale) ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Le autorità hanno lanciato un allarme tsunami. In alcune aree è stata ordinata l’evacuazione dei residenti.

Scene di panico soprattutto nell’est del Paese, dove i residenti si sono riversati in strada fuggendo dalle case.

Sulawesi, lo scorso anno, è stata teatro di un terremoto di magnitudo 7.5 e di uno tsunami che hanno colpito la zona di Palu provocando oltre 4.300 morti.

Al momento non si hanno notizie di vittime né danni, ma l’Istituto geofisico statunitense USGS ha avvertito che sono possibili danni considerevoli per strutture in condizioni precarie.

L’Indonesia è uno dei Paesi a più alto rischio sismico perché si trova sulla cosiddetta Cintura di fuoco del Pacifico. Nell’arcipelago ci sono inoltre oltre 100 vulcani.