Seattle: gru crolla dal Campus Google, 4 morti e 4 feriti

Quattro persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite dal crollo di una gru avvenuto a Seattle (USA): sul posto i vigili del fuoco, secondo cui la gru “è caduta dal tetto di un edificio” e ha colpito sei veicoli che si trovavano al di sotto, vicino alla riva meridionale del Lake Union, che si trova nel centro della città. I pompieri hanno riferito che tre uomini e una donna sono deceduti, due dei quali erano operatori della gru, mentre gli altri erano in auto diverse. Tra i feriti un uomo di 27 anni, una donna di 25 anni e una bambina di quattro mesi: sono stati trasportati in ospedale con ferite non mortali.

La gru è stata utilizzata per parte dei lavori di costruzione di un nuovo Campus Google a Seattle, un centro tecnologico in rapida espansione, famoso per il colosso dell’e-commerce, Amazon.