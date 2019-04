Sentieri himalayani: a piedi dall’Afghanistan al Pakistan

Più che un viaggio, un’impresa ai limiti dell’impossibile: è il lungo cammino che l’esploratore Levison Wood si accinge a compiere nella serie “Sentieri himalayani”, in onda da lunedì 22 aprile alle 14.05 su Rai5. Ben 2.700 chilometri a piedi lungo la catena dell’Himalaya, dai monti afghani, fin oltre il tetto del mondo, l’Everest, per arrivare agli altopiani tibetani. Un viaggio esaltante attraverso passi innevati e valli lussureggianti, dove popolazioni ospitali si susseguono a popolazioni sospettose verso lo straniero, ma dove, soprattutto, la natura non fa sconti a nessuno e ogni sbaglio può costare molto caro. Nel primo episodio, Levison e la sua guida Malang iniziano il viaggio nel Corridoio Wakhan dell’Afghanistan, prima di dirigersi verso il muro di neve e ghiaccio di 5.000 metri che porta al nord del Pakistan.