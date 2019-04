Sentieri himalayani: a piedi dal Pakistan all’India

Torrenti impetuosi, cime che superano i 4mila metri, valli spettacolari chiuse agli stranieri da quasi 70 anni e tribù locali che non hanno mai visto uno straniero. È il viaggio a piedi dell’esploratore Levison Wood al centro del nuovo episodio della serie “Sentieri himalayani”, in onda martedì 23 aprile alle 13.55 su Rai5. Nell’episodio Wood parte dalle vallate montane poco visitate del Pakistan settentrionale, attraversa il Kashmir e i meravigliosi paesaggi della valle di Gilgit, della valle dell’Astore e della Valle del Gurez, chiusa agli stranieri da quasi 70 anni, per concludere la tappa in India.