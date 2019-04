Siccità in Liguria: “Sollievo grazie alle piogge ma l’olivicoltura è a rischio”

“Per fortuna la pioggia di questi giorni un po’ sta alleviando la siccità, problemi di natura gravissima non ce ne sono stati ma c’era il rischio, e permane, di avere danni più consistenti soprattutto nelle colture arboree, nell’olivicoltura in particolare. Queste piogge hanno dato sicuramente sollievo e ci auguriamo che la stagione si aggiusti“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Ivano Moscamora, direttore regionale della Cia – Confederazione Italiana Agricoltori – per la Liguria, in riferimento alla situazione siccità. “In una situazione che permane critica non siamo ancora in un contesto grave. Rischiano un po’ di più anche le colture foraggiere, i prati, dove chiaramente se non piove non si fa irrigazione di soccorso: bisogna solo sperare che la pioggia arrivi e metta a posto le cose. Inoltre nei mesi scorsi è nevicato sui 1600 metri ed è ragionevole pensare che si sia fatta scorta d’acqua per rimpinguare le falde. La situazione comunque per adesso è abbastanza tranquilla. Speriamo nelle piogge naturali per l’estate“.