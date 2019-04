Siccità in Veneto: “Dobbiamo gestire l’acqua in modo ottimale attraverso bacini e opere di invaso”

Il Veneto quest’anno sta rischiando una crisi idrica uguale se non peggiore rispetto al 2017: “La siccità è ormai normalità: con i cambiamenti climatici in atto l’assenza di precipitazioni si alterna con eventi estremi. Dobbiamo, quindi, gestire l’acqua in modo ottimale attraverso bacini e opere di invaso, per garantire la portata dei fiumi, l’irrigazione dei campi e la ricarica delle falde,” spiega all’Adnkronos l’assessore regionale alla bonifica Giuseppe Pan.

“Di fronte alle emergenze create dal cambiamento climatico in atto la Regione Veneto dallo scorso anno ha messo in campo – in collaborazione con gli 11 Consorzi di bonifica che gestiscono 25 mila chilometri di canali irrigui e 600 mila ettari di terreno – il più cospicuo investimento finanziario dell’ultimo decennio per ottimizzare la rete irrigua e contrastare il rischio siccità“. “In questi giorni – prosegue Pan – sono aperti (o stanno per aprire) 24 cantieri, dislocati nelle sei province del Veneto, Belluno esclusa), per realizzare opere per 161 milioni di euro: si tratta di interventi di ampliamento degli invasi, di ristrutturazione di condotte, di ammodernamento degli impianti irrigui, di ripristino della funzionalità delle derivazioni irrigue o di sostituzione di quelle contaminate o inefficienti, di realizzazione di barriere contro la risalita del cuneo salino“.