Sicilia, folgorato mentre ruba cavi di rame in una cabina elettrica: è grave

Rubava cavi rame sulla Panoramica dello Stretto a Messina, ma si fulmina: l’uomo è ricoverato nell’ospedale Cannizzaro di Catania con la prognosi riservata. Il ladro è stato poi denunciato dalla polizia assieme a due suoi complici.

Quest’ultimi avevano detto agli agenti delle Volanti che l’uomo si era ferito in un incidente domestico, versione successivamente smentita dagli investigatori che hanno ricostruito l’esatta dinamica. Tecnici dell’Enel hanno messo in sicurezza le due cabine, dove la polizia ha sequestrato le matasse di cavi di rame riposte in tre sacchi di iuta e uno zaino contenente gli attrezzi atti allo scasso.