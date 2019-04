Smartphone e obesità: chi ne fa uso compulsivo è più predisposto

L’uso dello smartphone nei tempi in cui viviamo è quanto mai imprescindibile ma ci sono casi in cui l’eccessivo utilizzo può comportare vere e proprie patologie.

Nella nuova ricerca della Rice University sotto accusa le abitudini legate al cellulare. Usarlo senza pensarci (ad esempio, per controllare in maniera ripetitiva i messaggi che arrivano), è associato a una maggiore suscettibilità alle tentazioni alimentari e alla mancanza di autocontrollo, che può portare a un aumento di peso.

L’analisi pubblicata sulla rivista scientifica Brain Imaging and Behavior è stata condotta in due parti. Nel primo Studio, 132 partecipanti tra i 18 e i 23 anni hanno completato un questionario per misurare i comportamenti proattivi di un uso compulsivo o inappropriato del telefono. Inoltre i ricercatori hanno scoperto che chi manteneva una maggiore condotta di questo genere aveva un più alto indice di massa corporea e una maggiore percentuale di grasso corporeo.

Nella seconda fase, invece, 72 persone dello Studio precedente sono stati sottoposti a una risonanza magnetica mentre alle persone venivano mostrate alcune immagini (tra cui cibi appetitosi ma calorici). E si è notato che quando i “compulsivi da smartphone” vedevano le immagini del cibo, era visibile una maggiore attività nella parte del cervello che si occupa della tentazione alimentare.