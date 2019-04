Tv o tablet prima di dormire? Genitori, non avete motivo di preoccuparvi: un maxi-studio esclude conseguenze per il benessere dei giovani

Sembrano inseparabili dal telefonino, e spesso non si staccano dallo schermo fino al momento di dormire. Tanto che il rapporto tra giovanissimi e cellulare preoccupa molti genitori. Ora però a tranquillizzarli arriva un maxi-studio pubblicato su ‘Psychological Science‘ e firmato da Amy Orben e Andrew Przybylski dell’Oxford Internet Institute. Sulla base dei dati raccolti monitorando oltre 17 mila adolescenti britannici, gli esperti concludono che sono davvero pochissime le evidenze di una relazione tra il tempo passato davanti a uno schermo e benessere dei teenager.

Insomma, la ricerca mette in dubbio l’associazione tra le maratone davanti a tv, videogame e telefonini ed effetti negativi per la salute dei ragazzi, finora data per certa. Insomma, secondo i ricercatori il tempo passato dai ragazzi davanti a uno schermo, grande o piccolo, ogni giorno, ha un impatto ridotto sulla loro salute mentale. Inoltre usare device digitali 2 ore, un’ora o trenta minuti prima di andare a letto non è associato in modo chiaro con una riduzione del benessere dei ragazzi.