Smog Lombardia, Sala: “Ogni giorno a Milano entrano quasi un milione di auto”

Massima attenzione in Lombardia per la questione smog: in base a una prima proiezione dei dati estrapolati dai rilievi delle telecamere di Area B ogni giorno entrerebbero a Milano quasi un milione di veicoli. Lo ha spiegato, a margine della colazione con i cittadini di Crescenzago, il sindaco di Milano Giuseppe Sala: “L’assessore alla Mobilita’ Marco Granelli mi diceva che dai primi dati, da una estrapolazione dei flussi controllati dalle telecamere di Area B, quello che emerge è che probabilmente la nostra valutazione di 6/700 mila macchine che ogni giorno entrano a Milano è approssimata per difetto perché probabilmente sono di pià, quasi 1 milione”. “Questo ci fa capire – conclude Sala – che il tema del trasporto pubblico e della metropolitana è un obbligo e quindi cerchiamo di andare avanti velocemente in particolare su quella per Monza”.