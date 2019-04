Space Weather, Piattaforme Stratosferiche: il 5 aprile a Roma il primo workshop nazionale

Venerdì 5 aprile 2019 si svolgerà a Roma, presso la Casa dell’Aviatore, il primo Workshop nazionale sulle Piattaforme Stratosferiche, un evento organizzato dall’Ufficio Generale per lo Spazio dell’Aeronautica Militare per avviare un confronto, insieme a rappresentanti delle Istituzioni, del mondo accademico, della ricerca e delle aziende, su possibili linee di azione e forme di collaborazione nello sviluppo di questa innovativa interfaccia tecnologica in campo aero-spaziale.

Le piattaforme stratosferiche rientrano tra le linee di sviluppo della strategia dell’Aeronautica Militare nel settore spazio ed aero-spazio rappresentano un tema di forte interesse ed attualità in quanto strumenti potenzialmente complementari alle costellazioni satellitari e agli Unmanned Air Vehicles (UAVs) per contribuire in futuro alla fornitura di una serie di importanti servizi per il Sistema Paese: dalle telecomunicazioni, all’osservazione e la sorveglianza terrestre e marittima, alla navigazione sino allo Space Weather.

L’obiettivo dell’incontro è aprire ufficialmente un tavolo di confronto sul tema, allargato a tutti i principali attori nazionali, effettuare una ricognizione delle tecnologie chiave in tale contesto e gettare le basi per giungere, in tempi estremamente contenuti, a formulare un requisito di alto livello per una piattaforma stratosferica d’interesse nazionale, aggregando la domanda istituzionale per i servizi erogabili ed esplorando le possibilità di finanziare gli studi preliminari con fondi derivanti dalla space economy e nell’ambito di un progetto, a guida italiana, inserito nel contesto della cooperazione strutturata permanente europea.

L’Aeronautica Militare intende mettere a disposizione del Paese il proprio impegno e le proprie competenze nei settori tecnologicamente avanzati dello Spazio e dell’Aerospazio, guardando alle enormi potenzialità insite nell’ampia fascia di atmosfera che va tra le quote massime di volo attuali e la linea di Karman che delimita lo Spazio.