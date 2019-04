Spagna, corsa dei tori finisce in tragedia: 74enne incornato a morte [VIDEO]

Una corsa dei tori in Spagna è recentemente finita in tragedia quando un 74enne è stato incornato a morte da un animale dal peso di 520kg. L’uomo, Juan José Varo, stava guardando la “Toro Embolao” nella città di Vejer de la Frontera, nella provincia di Cadice, quando il bovino da 520kg si è rivoltato contro di lui in un angolo della strada. L’uomo ha tentato di mettersi al riparo salendo su un muro, ma ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra, proprio davanti al topo, chiamato “Campanito”.

Membri della folla e dei soccorsi hanno tentato di attirare e bloccare l’animale ma è stato tutto inutile: Campanito si è scagliato sul povero 74enne, rimasto a terra, per ben 3 volte, come potete vedere nelle terribili immagini del video girato da uno spettatore, che riportiamo in fondo all’articolo. Avvisiamo che le immagini sono molto forti e potrebbero urtare la vostra sensibilità. Alla fine, altri spettatori sono riusciti a portare Juan dietro una barriera protettiva, sottraendolo alla furia del toro. L’uomo ha riportato un polmone perforato e diverse costole e vertebre rotte. È stato trasportato di corsa in ospedale, dove però è morto a causa delle gravi ferite riportate. I paramedici si sono dovuti occupare anche di una donna svenuta sulla scena dell’incidente e di un altro uomo, ferito da Campanito, che ha avuto bisogno di 7 punti di sutura.

Secondo quanto dichiarato dal sindaco José Ortiz Galván, si è trattato di uno sfortunato incidente, poiché l’uomo che ha perso la vita era solito guardare la corsa dei tori dallo stesso punto ma dietro la barriera protettiva. I tori utilizzati in questo tipo di festival hanno come delle sfere sulla punta delle corna nel tentativo di proteggere gli spettatori nel caso in cui vengano attaccati. Ma come dimostra la tragica fine di Juan José Varo, non assicurano il massimo dell’efficacia. Questo tipo di eventi rimane inoltre molto pericoloso a causa delle dimensioni e del peso degli animali.

A Vejer de la Frontera, la corsa dei tori si svolge ogni anno dal 1976 e consiste in due tori che vengono fatti correre per le strade della città nella Domenica di Pasqua. La corsa dei tori è vista come un aspetto importante e tradizionale della cultura spagnola. Viene guardata da migliaia di persone ed è considerata una grande attrazione turistica per la città di Vejer de la Frontera. Tuttavia, i sostenitori dei diritti degli animali ritengono che questi festival siano particolarmente crudeli per gli animali coinvolti, per non parlare dell’enorme pericolo corso da tutti coloro che fanno da spettatori agli eventi.

A Pamplona, che ospita la corsa dei tori più famosa della Spagna, dal 1910 ad oggi sono morte 15 persone. Ogni anno, tra le 50 e le 100 persone rimangono ferite durante questi eventi, in cui 6 tori corrono per le strade della città basca.