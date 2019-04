Spazio: “anomalia” per la capsula Crew Dragon di SpaceX, incidente durante test

Una capsula Crew Dragon di SpaceX, progettata per portare equipaggi in orbita, ha subito una “anomalia” durante un test dei motori, avvenuto ieri a Cape Canaveral, in Florida.

“I test iniziali sono stati completati con successo ma quello finale si è risolto in una anomalia“, ha spiegato la società fondata da Elon Musk.

L’incidente non ha avuto conseguenze e non si sono registrati feriti, ma potrebbe ritardare il lancio di una missione con astronauti verso la Stazione Spaziale Internazionale, programmata alla fine di quest’anno.