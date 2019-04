Spazio, Regione Lombardia: “Una settimana di eventi sull’astronomia”

Una settimana di eventi sull’astronomia con viaggi nella realtà virtuale, mostre e tanto altro. Il vicepresidente lombardo, Fabrizio Sala, e l’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, hanno presentato la prima edizione della ‘Settimana dell’Astronomia: uno sguardo al cielo’, realizzata dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente (Fla) in collaborazione con Euresis (Associazione per la promozione e lo sviluppo della cultura e del lavoro scientifico). L’iniziativa, in programma dal 7 al 13 aprile, e’ istituita e finanziata dalla Regione.

“Dove l’economia non arriva – ha commentato il vice presidente – può arrivare la conoscenza. La voglia di scoprire nasce dalla giovane eta’ e questa settimana dell’astronomia puo’ offrire alle scolaresche, ai giovani e alle famiglie, un’occasione unica per scoprire l’universo attraverso il contributo di esperti di fama mondiale”. Da parte sua Cattaneo ha parlato di “un’iniziativa importante che salutiamo con favore. L’obiettivo e’ di mettere a disposizione dei cittadini il grande patrimonio scientifico e le recenti scoperte in questo settore cosi’ denso di curiosità e bellezza”.