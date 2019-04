Spazio: l’11 Maggio l’ultima conferenza stampa europea dell’astronauta Luca Parmitano prima della missione

Luca ha scelto il nome ‘ Beyond ‘ (Oltre) per indicare l’importanza del programma della Stazione Spaziale Internazionale nell’estendere la nostra conoscenza dell’Universo e permetterci di esplorare ancora più lontano dal nostro pianeta, attraverso la scienza e la tecnologia. Questo nuovo volo fa seguito alla sua prima missione, ‘Volare’, del 2013, e durante i sei mesi in orbita Parmitano faciliterà la ricerca pionieristica a beneficio di missioni future e per la vita sulla Terra.

Parmitano è ora nelle ultime fasi dell’intensa preparazione per la missione, e sta lavorando per familiarizzare con la vasta gamma di attività scientifiche, le operazioni e le dimostrazioni tecnologiche da eseguire a bordo. Queste comprendono l’operare da remoto un rover a Lanzarote, in Spagna, come parte dell’esperimento Analog-1 per preparare le future missioni di esplorazione sulla Luna e su Marte, aiutare i ricercatori a meglio comprendere come i microbi possano essere influenzati dalla microgravità, con l’esperimento Biorock, e testare le capacità del Life Support Rack dell’ESA – una struttura progettata per riciclare l’anidride carbonica in ossigeno per gli astronauti.