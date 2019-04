Spazio, Cristoforetti: “La prima ‘fotografia’ del buco nero è qualcosa di eccezionale”

La prima ‘fotografia’ di un buco nero “credo che sia davvero qualcosa di eccezionale per tutti gli esseri umani, fanno parte dell’immaginario di tutti e riuscire in qualche modo a visualizzare qualcosa di così lontano e che abbiamo sempre immaginato come invisibile è eccezionale”. Così Samantha Cristoforetti a margine dell’evento ‘Space is closer: lo Spazio che ti migliora la vita’, organizzato in occasione della F Design Week dal settimanale di Cairo editore, a cui hanno partecipato l’amministratore delegato di Avio, Giulio Ranzo, e il responsabile lanciatori Esa, Stefano Bianchi.