Spazio: l’astrofisica Silvia Protopapa premiata in Salento

L’astrofisica salentina Silvia Protopata, ricercatrice al Dipartimento di studi spaziali dell’istituto di ricerca del Colorado (USA) e co-Investigator della missione spaziale New Horizons Kuiper Belt Extended Mission della NASA, sara’ insignita domani nella sua citta’, Galatina, di un riconoscimento per meriti professionali dal presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva. Due le cerimonie in suo onore: la prima all’auditorium del liceo Vallone (ore 9.30) dedicata agli studenti e ai docenti, l’altra nel cinema Tartaro (ore 18.30), a beneficio della comunità.

Nel primo incontro Protopapa terra’ una relazione del titolo “Un viaggio nelle tenebre del Sistema Solare”, nel secondo appuntamento parlera’ della ‘Sonda New Horizons ai confini del sistema Solare’.

“Siamo orgogliosi di poter annoverare Silvia Protopapa tra i nostri ex studenti, di aver contribuito alla formazione di una brillante laureata qualche anno fa che oggi e’ un’ancor piu’ brillante giovane scienziata”, dice il rettore dell’Universita’ del Salento, Vincenzo Zara, dove l’astrofisica si e’ laureata col massimo dei voti e dove il 10 aprile 2019 (alle 16.30), presso il dipartimento di matematica e fisica, parlera’ dei suoi studi e della sua esperienza internazionale.

“Un’esperienza indimenticabile”, dice Protopapa a proposito degli anni a UniSalento, “un susseguirsi di anni ricchi di sfide da affrontare. Ricordo un’atmosfera familiare, professori e colleghi sempre pronti a supportarmi e ad aiutarmi nel vincere sia le piccole che le grandi sfide. Il mio ricordo va al professore Sergio Fonti (scomparso nel maggio 2018, ndr), relatore della mia tesi “Misture di polveri di interesse planetario: modellizzazione e verifica sperimentale”.

“Dopo la laurea – aggiunge – la mia attivita’ di ricerca si e’ focalizzata su misure da terra e spaziali di oggetti minori del sistema solare esterno, tuttavia la passione che Sergio mi ha trasmesso per il laboratorio e’ sopravvissuta al trascorrere degli anni e oggi sto creando un laboratorio presso il Dipartimento di Studi Spaziali dell’Istituto di Ricerca Southwest Research Institute a Boulder nello Stato del Colorado (USA)”.