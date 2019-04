Startup italiana lancia il delivery delle vitamine “su misura”

“Solo ciò di cui hai bisogno, niente di più”. E’ questo il motto di Vitamina, la startup italiana che ha rivoluzionato il mercato degli integratori alimentari con il primo servizio di delivery di nutrienti a domicilio. Un approccio digitale che fa della personalizzazione dei mix, della sicurezza delle materie prime e dell’attenzione al cliente le sue armi vincenti e che, dopo una crescita costante di oltre due anni e una gamma di 13 prodotti, oggi si appresta a lanciare anche le perle di Omega 3 e l’innovativa vitamina D3 vegana.

Dietro Vitamina, la prima piattaforma italiana di delivery di nutrienti ci sono 3 imprenditori toscani che, nel 2017, hanno deciso di lanciare una startup per entrare in un mercato in costante crescita e che, solo in Italia, secondo gli ultimi dati, vale oltre 3 miliardi di euro e 32 milioni di consumatori. “Abbiamo fondato Vitamina con l’idea di cambiare l’approccio del singolo utente alla scelta e quindi al consumo degli integratori alimentari – spiegano Filippo Sala e Marco Saccenti, due dei fondatori – mirando a offrire un’esperienza personalizzata, cucita sulle esigenze nutrizionali e gli stili di vita dell’individuo, con il valore aggiunto della comodità e della velocità del delivery“.

“Ogni individuo ha esigenze nutrizionali e stili di vita diversi e i nostri clienti possono scegliere la combinazione ideale tra 15 nutrienti basandosi sulle proprie peculiari necessità. Negli ultimi mesi, inoltre, ci siamo aperti anche alle esigenze dei consumatori vegani inserendo in catalogo anche la Vitamina D3 estratta dal Lichene”, aggiungono.

Un’idea semplice e innovativa e di successo che propone un’esperienza di acquisto e di consumo ‘su misura’ e completamente digitale. Sul sito web della startup, infatti, l’utente viene accuratamente profilato attraverso un test di circa 30 domande inerenti abitudini alimentari, stile di vita, esigenze e obiettivi personali, ed è assistito da una live chat con esperti farmacisti e nutrizionisti, che lo seguono dal primo momento del test fino alla composizione del piano di integrazione personalizzato, che verrà poi consegnato a domicilio entro 72 ore dall’ordine.

“I nostri integratori, prevalentemente monoingredienti e a base di vitamine, minerali, estratti vegetali e probiotici, sono organizzati in categorie – commenta Giovanna Geri, farmacista e tra i fondatori della startup – basate sulle esigenze nutrizionali o di stili di vita: dallo stress alle difese immunitarie, dalla digestione alla depurazione. Sono realizzati da un laboratorio fiorentino con oltre 40 anni di esperienza e riconosciuto dal ministero della Salute“.

“Seguiamo scrupolosamente le linee guida ministeriali su dosaggi, certificazioni e stoccaggio, mentre sul nostro sito web – conclude – è possibile consultare la tracciabilità di ogni singolo ingrediente, oltre a un glossario e una serie di contenuti informativi curati direttamente dai nostri specialisti”.