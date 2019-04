Stormo di uccelli in migrazione: 3 voli dirottati da Catania a Palermo

A causa della presenza di uno stormo di uccelli in migrazione, i piloti di 3 aerei in discesa all’aeroporto di Catania hanno tentato più volte l’atterraggio nella pista etnea per poi essere costretti a dirigersi verso lo scalo di Palermo.

E’ accaduto questa mattina e i voli dirottati causa del flusso migratorio di uccelli nel cielo di Catania sono stati quello partito dal Malpensa, da Amburgo e da Verona.

Tutti i passeggeri hanno raggiunto Catania a bordo di autobus messi a disposizione dalle compagnie aeree.