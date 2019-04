Svizzera: escursionista muore cadendo in un crepaccio

Incidente mortale sulle Alpi svizzere: uno sci escursionista tedesco di 54 anni, caduto in un crepaccio, è deceduto la notte scorsa all’ospedale.

Il dramma si è verificato ieri: il 54enne, in compagnia di altre tre persone, stava salendo lungo il ghiacciaio di Fee, sopra Saas-Fee, nota località turistica vallesana, stando a una nota odierna delle autorità cantonali. L’uomo, che non era assicurato ai compagni con una corda, verso le 12.45 è precipitato per una dozzina di metri nella voragine.

Dopo che i soccorritori, nel corso di un’operazione complicata, sono riusciti a recuperarlo, l’uomo è stato trasportato all’Inselspital di Berna in elicottero, dove è morto.