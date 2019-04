Taiwan: esplosione in impianto chimico a 200 km da Taipei

Violenta esplosione in un impianto chimico a Taiwan, precisamente a Mailiao, nella contea di Yunlin: autorità locali e vigili del fuoco hanno precisato che non ci sono state segnalazioni immediate di morti o feriti. E’ stata ordinata l’evacuazione di oltre 10mila abitanti di 5 villaggi vicini a causa di perdite di gas a seguito dell’incidente.

L’esplosione è avvenuta in una zona industriale chimica nella cittadina di Mailiao, a circa 200 km a sud di Taipei.