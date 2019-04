Tappa della Scienza: oggi apertura straordinaria del Centro ENEA Frascati

Oggi, venerdì 12 aprile, apertura straordinaria al pubblico del Centro Ricerche ENEA di Frascati per la “Tappa della Scienza”, l’iniziativa della manifestazione “Frascati in Rosa” (#FrascatiinRosa) ideata per festeggiare il Giro d’Italia che arriverà nella cittadina in provincia di Roma il 14 maggio, con ripartenza il giorno successivo. ENEA prende parte all’iniziativa insieme agli altri istituti di ricerca dell’area tuscolana (CNR, INFN, INAF, ESA).

I laboratori saranno aperti dalle ore 14 alle 20 con prenotazione obbligatoria fino a due ore (ore 12 di venerdì 12 aprile).

I visitatori possono scegliere tra due percorsi: il primo, dal titolo “Innovazione tecnologica per fotonica e medicale. Diamanti come strumenti di misura e Supercomputing. Le tecnologie della fusione nucleare”, prevede la visita al potente centro di calcolo capace di eseguire 1 milione e 400mila miliardi di operazioni al secondo, un laboratorio alla scoperta della luce, dei laser e dei nano-materiali e poi una tappa all’acceleratore lineare di protoni per la cura di tumori TOP-IMPLART e agli impianti per la caratterizzazione delle membrane che rappresentano componenti fondamentali dei futuri reattori a fusione, fino ad arrivare al laboratorio di ‘crescita’ di diamanti sintetici utilizzati in dispositivi elettronici e come rivelatori di particelle; il secondo, dal titolo “Innovazione tecnologica per la salvaguardia dei beni culturali. Le tecniche della superconduttività e le ricerche sulla fusione nucleare” si snoda attraverso le tecnologie laser per un monitoraggio a distanza e non invasivo del patrimonio artistico, la superconduttività, fino all’impianto sperimentale Tokamak FTU, dove si parlerà anche di DTT, il nuovo laboratorio per la ricerca sulla fusione nucleare che verrà costruito a Frascati. Entrambi i percorsi hanno una durata di circa 2 ore e mezzo.