Tecnologia e trasporto aereo: all’Aeroporto Internazionale di Atene il volto è la carta d’imbarco

All’Aeroporto Internazionale di Atene il volto diventa la carta d’imbarco: grazie a SITA, il fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, i passeggeri che volano con Aegean Airlines possono superare rapidamente il check-in e i controlli di sicurezza con una semplice scansione facciale. L’aeroporto ateniese è il primo in Europa ad adottare la soluzione Smart PathTM di SITA, che consente ai passeggeri di usare i tratti biometrici del volto per l’identificazione ai passaggi chiave del transito in aeroporto – check-in e controlli di sicurezza – senza mostrare passaporto e carta d’imbarco.

I passeggeri che scelgono di testare questa nuova opzione – attivata nello scalo in fase sperimentale – all’arrivo in aeroporto per il check-in devono scannerizzare il proprio passaporto e farsi scattare una foto. Terminata questa operazione, i passeggeri possono recarsi ai controlli di sicurezza, dove vengono rapidamente processati e identificati con una scansione del volto, senza più mostrare la carta d’imbarco.

La tecnologia di Smart PathTM si integra con i chioschi per il check-in e i gate di imbarco common-use già attivi negli scali; questo rende la soluzione economicamente vantaggiosa e accessibile a più compagnie aeree. Smart PathTM può essere adattata alle esigenze specifiche di ogni aeroporto e compagnia aerea; per questo, l’aeroporto di Atene potrà offrire in futuro questo servizio anche ad altre aerolinee, inclusi i partner di Aegean Star Alliance.

Sergio Colella, Presidente SITA Europa, ha commentato: “Smart PathTM accresce la sicurezza e migliora l’esperienza dei viaggiatori. Sono vantaggi significativi, a cui si aggiunge il fatto che l’installazione di questa nuova tecnologia è conveniente dal punto di vista economico e facile, dato che la maggior parte degli aeroporti dispone già di infrastrutture self-service. Questo spiega il crescente interesse per Smart PathTM da parte di compagnie aeree e aeroporti in Europa e nel mondo”.

Alexandros Ziomas, Acting Director, IT&T Business Unit dell’Aeroporto Internazionale di Atene ha dichiarato: “I passeggeri apprezzano molto la facilità d’uso di Smart PathTM, che ha ridotto a pochi secondi il tempo necessario per il check-in e i controlli di sicurezza. Questa soluzione di SITA risolve una sfida per noi fondamentale: garantire un transito fluido e costante dei passeggeri verso l’area dei controlli di sicurezza. È un servizio che vorremmo estendere ad altre fasi del viaggio”.

Primo in Europa a implementare Smart PathTM, l’Aeroporto Internazionale di Atene si aggiunge agli altri scali che già hanno adottato la soluzione di SITA: Brisbane, Doha, Mosca, Orlando, Miami e Boston. Molti altri, in Europa e negli USA, la implementeranno nel corso del 2019.