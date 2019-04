Tecnologia, USA: smart speaker in oltre la metà delle case nel 2020

Secondo i ricercatori di Strategy Analytics, entro la fine del 2020, negli Stati Uniti le case in cui è presente almeno uno smart speaker supereranno per numero quelle in cui ancora gli altoparlanti non sono entrati: per gli analisti, nella seconda metà del 2020 il tasso di penetrazione supererà la soglia del 50%. Entro il 2023 altri 7 Paesi (Regno Unito, Canada, Australia, Germania, Francia, Irlanda, Corea del Sud) avranno smart speaker in oltre la metà delle abitazioni.

In base alle previsioni, le consegne mondiali di smart speaker registreranno una crescita superiore al 50% nel corso del 2019, raggiungendo i 130 milioni di unità. Entro il prossimo dicembre saranno presenti in 115 milioni di case in Nord America, Europa occidentale e Cina.