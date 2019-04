Terremoto, Cantieri: “C’è anche il sisma, alert calamità sui telefonini”

Entrano nel decreto sblocca-cantieri anche le norme per le aree colpite dai terremoti negli ultimi anni (Abruzzo, Centro Italia, Ischia, Molise, area dell’Etna). Il testo sarebbe sostanzialmente chiuso e pronto per essere inviato alla Ragioneria. Tra le novità l’arrivo di un nuovo sistema di comunicazione di emergenza per tutte le calamita’, It-alert, che inviera’ in tempo reale messaggi a tutti i telefonini presenti nelle aree interessate sull’allerta con le indicazione della Protezione civile e delle misure di autoprotezione da mettere in atto.