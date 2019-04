Terremoto, Ceriscioli: “Le prime misure aiutano da subito”

“L’incontro è stato utile, ringrazio il presidente Bonaccini per averlo convocato in tempi rapidissimi, resta ancora la richiesta di accelerare le procedure per la ricostruzione privata e per gli strumenti per il personale. Il sottosegretario si impegna nella conversione a recepire il tutto e rimanda alla fase successiva il risultato.

Le prime cose che ci sono sono positive. Sulla ricostruzione pubblica, sulla gestione delle macerie, cose che aiutano da subito. Avremmo preferito molto di piu’ che aiutassero da subito. Vedremo con la fase successiva”. Lo ha detto il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, uscendo dalla Conferenza delle Regioni.