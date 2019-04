Terremoto, il comitato Rinascita Norcia: “Ricostruzione bloccata”

“La vera grande opera, la ricostruzione, cioe’ il cantiere piu’ grande d’Europa, e’ bloccata”: a sostenerlo e’ il comitato Rinascita Norcia che parla di “tragica realta'” nel comune. In una nota, il comitato parla di “scuole in condizioni precarie e museo della Castellina inutilizzato”.

“Il centro assistenza anziani – aggiunge – senza futuro. La viabilita’ ancora precaria. Le attivita’ economiche chiudono o sono in grave difficolta’, con conseguente contrazione di innumerevoli posti di lavoro. Le chiese i beni culturali i cimiteri, ancora in balia degli agenti atmosferici. Difficolta’ nel garantire la sicurezza per carenza di organici. I centri di aggregazione inutilizzabili. Queste sono solo alcune delle tante situazioni che ancora non trovano ne’ attenzione e ne’ soluzione”. Per il comitato “tutto cio’ sta provocando un drammatico spopolamento e chi resta vive un quotidiano senza speranza e nella depressione”.

“Le promesse non mantenute – prosegue – e le inefficienze di chi invece dovrebbe risolvere i problemi, non sono piu’ tollerabili. A quasi tre anni dal sisma, ci aspetta lo stesso destino dell’Aquila? Siamo stadi dimenticati e abbandonati dalle Istituzioni”.