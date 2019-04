Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 della scala Richter è stata registrata questa mattina intorno alle 7 in Lunigiana. L’epicentro è stato localizzato a sei chilometri a nord ovest da Pontremoli (Massa Carrara) a una profondità di sei chilometri. Non si registrano danni a persone o cose. Sabato sempre in Lunigiana era stata registrata una scossa di magnitudo 2.5.