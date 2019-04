Terremoto L’Aquila, Casellati: “La politica deve sempre ispirarsi alla tutela dell’ambiente e del territorio”

“Il 6 aprile di dieci anni fa l’Italia fu sconvolta da una tremenda scossa che travolse l’Aquila e l’Italia intera. Il bilancio fu disastroso oltre 300 vittime. In pochi secondi il centro storico fu distrutto. Noi oggi vogliamo ricordare quella tragedia. E ricordare che il nostro Paese e’ bellissimo ma fragile. La politica deve sempre ispirarsi alla tutela dell’ambiente e del territorio“: lo ha dichiarato il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione dell’evento Senato e Cultura, nel giorno dell’anniversario del sisma in Abruzzo.