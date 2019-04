Terremoto L’Aquila: in migliaia alla fiaccolata in ricordo delle vittime

A L’Aquila migliaia di persone hanno partecipato alla fiaccolata in memoria delle 309 persone decedute alle 03:32 del 6 aprile 2009, a causa del violento terremoto: ad aprire il corteo i familiari delle vittime, che reggevano un lenzuolo bianco con tutti i nomi di chi non è sopravvissuto quella notte. A seguire tanti cittadini, volontari, soccorritori che dieci anni fa giunsero da tutta Italia per tirare fuori gli aquilani dalle macerie.

Presente il premier Conte, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l’assessore regionale Guido Quintino Liris, il presidente della Provincia Angelo Caruso ed il governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, neo segretario nazionale del Pd.

Al termine della fiaccolata si è tenuta una messa e una veglia di preghiera, in attesa delle 3:32, e dei 309 rintocchi (una per ogni vittima) della campana della Chiesa.