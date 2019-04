Un terremoto magnitudo ML 2.0 si è verificato a 1 km est da Capannori (Lucca) nella serata di ieri, alle 21, ad una profondità di 8 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

La scossa è stata avvertita a Lunata, frazione di Capannori, ed in generale dalla popolazione della piana lucchese, anche in seguito ad un boato. Non sono stati segnalati danni a persone o cose.