Terremoto magnitudo 6.7 in Indonesia: revocata l’allerta tsunami

Un terremoto magnitudo Mwp 6.7 si è verificato in mare, al largo della costa di Sulawesi, Indonesia. Il sisma è stato registrato alle 13:40:50 ora italiana (19:40:50 ora locale) ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

L’agenzia indonesiana per i disastri, che subito dopo il sisma aveva diramato l’allerta per il distretto di Morowali invitando i residenti a spostarsi dalla costa, l’ha poi revocata. Al momento non è chiaro se ci siano vittime né quale sia l’entità dei danni.