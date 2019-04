Thales Alenia Space candidata per il Satellite Executive of the Year Award 2018 di Via Satellite

Thales Alenia Space, la joint venture tra Thales (67 %) e Leonardo (33 %) che progetta e fornisce soluzioni ad alta tecnologia per le telecomunicazioni, la navigazione, l’Osservazione della Terra, la gestione ambientale, l’esplorazione, la scienza e le infrastrutture orbitali, ha annunciato che Jean-Loïc Galle è stato nominato per il premio Satellite Executive of the Year Award 2018 di Via Satellite per rappresentare i successi dell’azienda nel 2018. I nominati vengono scelti per il continuo contributo apportato al mercato satellitare globale incluso le tecnologie innovative, best practices, servizi importanti o qualsiasi combinazione degli stessi. Allo stesso modo, riconosce i contributi durevoli dei loro conseguimenti.

Il vincitore del 2018 Satellite Executive of the Year sarà determinato dall’insieme della squadra editoriale Via Satellite, incluso il Direttore editoriale, Mark Holmes, e voti provenienti direttamente dal settore industriale. Il pubblico potrà votare online, o sul sito dell’evento SATELLITE 2019, che si terrà dal 6 al 9 Maggio presso il Centro congressi Walter E. Washington a Washington, D.C. Ci saranno postazioni per il voto per i partecipanti presso lo stand Via Satellite (n. 543 piano dell’esposizione).

“È davvero un onore vedere Thales Alenia Space nominata per il prestigioso 2018 Satellite Executive of the Year Award di Via Satellite. Il 2018 è stato un anno davvero intenso per l’azienda nell’ambito dei processi tecnologici, caratterizzato, in particolare, dall’ enorme scommessa compiuta da i nostri team di appassionati di completare la sofisticata costellazione Iridium NEXT senza interrompere i servizi, primi nel mondo – ha dichiarato Jean-Loïc Galle, CEO di Thales Alenia Space – Pionieri nel settore delle costellazioni, stiamo facendo adesso da apripista nella digitalizzazione e spero di continuare a guidare la mia società verso i livelli più alti dell’innovazione fornendo, al contempo, soluzioni affidabili per lo spazio sviluppate in modo sapiente. Credo anche che lo spazio sia il nuovo orizzonte del genere umano, che consentirà di costruire una vita sulla Terra migliore e più sostenibile, come ben espresso dal motto Thales Alenia Space “Space for life”.”

La votazione si chiuderà a mezzogiorno ET di Martedì 7 Maggio.

Per ulteriori informazioni visita il sito https://www.viasatellite.com/vote

A proposito di Via Satellite

Via Satellite è una rivista con cadenza mensile che fornisce informazioni rilevanti e analisi di esperti del business sul mercato delle comunicazioni satellitari globali, incluse applicazioni in essere e in fase di evoluzione, questioni inerenti infrastrutture, tecnologie e business e sviluppi normativi nel mondo, raggiungendo la comunità di professionisti del settore satellitare più impegnati e gli organi decisionali dell’industria qualificati.

A proposito di SATELLITE 2019

SATELLITE unisce 15.000 leader di pensiero, imprenditori, dirigenti, ingegneri, utenti finali ed entusiasti da più di 100 Paesi per l’evento di tecnologia satellitare globale più grande e più importante dell’anno. La conferenza e la mostra SATELLITE, al servizio di tutte le industrie impegnate a migliorare le proprie operazioni di business o a potenziare la propria strategia attraverso la connettività, si terrà dal 6 al 9 maggio 2019 al Centro congressi Walter E. Washington a Washington D.C.

A proposito di Thales Alenia Space

Da oltre quaranta anni Thales Alenia Space progetta, integra, testa e gestisce sistemi spaziali innovativi ad alta tecnologia per telecomunicazioni, navigazione, osservazione della Terra, gestione ambientale, ricerca scientifica e infrastrutture orbitali. Governi e industrie privati fanno affidamento su Thales Alenia Space per la progettazione di sistemi satellitari che provvedono in ogni luogo e in ogni momento alla connessione e al posizionamento, al monitoraggio del mostro pianeta, all’incremento delle sue risorse e all’esplorazione del nostro Sistema Solare e oltre. Thales Alenia Space vede lo spazio come un nuovo orizzonte, aiutando a costruite una vita migliore e più sostenibile sulla Terra. Una Joint Venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), Thales Alenia Spaces Thales insieme a Telespazio forma la partnership strategica “Space Alliance”, in grado di offrire un’ insieme completo di servizi. Thales Alenia Space ha un fatturato consolidato di 2.5 miliardi di euro nel 2018 e intorno agli 8,000 dipendenti in tutti i paesi.