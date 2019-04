The Art and Science of Personal Branding: I segreti di Cynthia Johnson per diventare imprenditori di successo

“È incredibile che le persone non sappiano quanto sia già online su di loro “, afferma Johnson. Potremmo partire da qui per definire il Personal Branding come una necessità dei nostri tempi per prendere il controllo della nostra presenza online. Le principali piattaforme come Amazon, Facebook e Google ci hanno già profilato da tempo, ora conviene prendere le redini della nostra immagine.

Nel suo nuovissimo volume Platform: The Art e Science of Personal Branding, Cynthia Johnson, co-fondatrice dell’agenzia di branding Bell + Ivy a Los Angeles e Las Vegas, influencer con oltre 2 milioni di follower sui social network, approfondisce strategie ed esercizi pratici per creare un forte messaggio di personal brand, trovare la propria vena narrativa attorno ai propri argomenti di settore e far crescere il “proprio” pubblico di follower.

Secondo Johnson il personal branding si fonda su 4 pilastri:

riprova personale

riprova sociale

associazione

riconoscimento.

La riprova personale è l’opinione che abbiamo di noi stessi e deriva dalla nostra formazione, dall’esperienza e dai traguardi raggiunti. La riprova sociale si riferisce alle cose che abbiamo fatto per dimostrare agli altri che siamo capaci di creare e raccogliere nuove opportunità; concretamente i nostri followers, il coinvolgimento che creiamo, i nostri interventi in occasione di eventi. L‘associazione è il tassello più importante del puzzle. Le persone decidono se sei credibile dalle tue competenze e dalla tua rete di conoscenze. Ecco perché selezionare amici e contatti su Facebook, LinkedIn o Twitter diventa importante. Lo stesso vale per amici e conoscenti e per l’università che avete frequentato. Il riconoscimento, infine, è il rinforzo della riprova sociale e personale. Tutti ne abbiamo bisogno e rappresenta ogni genere di “premio” o apprezzamento che gli altri fanno pubblicamente di noi.

Il personal branding è l’insieme di tutti questi elementi, ma occorre avere un forte messaggio personale, fondato sull’autenticità per interessare e coinvolgere la propria nicchia. Per questo il libro offre spunti pratici, siti e confronti tra maestri del personal branding che hanno saputo differenziarsi. Ed è ideale per imprenditori che vogliono trovare la loro strada anche nel web.

“Considero il personal branding – sottolinea Johnson – come l’evoluzione delle lettere di presentazione, richieste di lavoro e curriculum. Dobbiamo iniziare ad accettare che le persone ci osserveranno la nostra vita online prima di accettare di incontrarci. E allora dovremo presentarci al meglio, indossare il nostro abito migliore e prepararci a raccontare la nostra storia. Quando le persone cominciano a condividere le loro idee, accadono cose meravigliose”.

L’occasione unica di incontrare in Italia Cynthia Johnson – marketer affermata e tra le prime in classifica nel mercato americano – la offre The Go To Market Company, società con base al Tag Calabiana di Milano e specializzata nel sostenere l’espansione di startup e PMI del settore IT sui mercati internazionali in modo agile, riducendo i costi fissi e di setup e velocizzando il time to market. L’azienda è impegnata nella creazione di un ponte generazionale tra senior e junior consentendo agli uni e agli altri di acquisire competenze legate al digital, al Personal Branding e al social selling. Come? Portando in Italia il know how di professionisti del settore provenienti da mercati internazionali, come Cynthia.