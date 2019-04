Torna Lineablu, l’appuntamento con il mare di Rai1: Donatella Bianchi in Sardegna

Sabato 13 aprile, alle 14:00, torna Lineablu, l’appuntamento con il mare di Rai1. Al timone del programma, come sempre, c’è Donatella Bianchi, che per questa prima puntata ha deciso di partire dalla costa sud-ovest della Sardegna.

Le telecamere della trasmissione andranno a scoprire il tradizionale mercato comunale cagliaritano di San Benedetto che, con i suoi 8.000 metri quadrati di esposizione, è il più grande mercato coperto d’Italia ed uno dei maggiori d’Europa. Al suo interno, c’è un grande spazio dedicato alla vendita del pesce e dei prodotti del mare a miglio zero.

Si vola poi a Capo Teulada, un angolo di natura affascinante, che quest’anno riserva una grande novità: è stato firmato l’accordo tra la Regione e il ministero della Difesa, che sancisce che la magnifica spiaggia di Porto Tramatzu a Capo Teulada perde le servitù militari e torna libera, restituita ai cittadini come patrimonio della collettività.

Proprio lì, a pochi passi dal poligono militare, si scoprirà come funziona il sistema delle dune di Teulada. Un habitat che poggia sul delicato equilibrio tra le praterie di Posidonia presenti nei fondali e le sabbie chiarissime della spiaggia. Un sistema tanto affascinante quanto delicato, che va monitorato giorno per giorno.

Si entrerà nelle grotte di Santa Barbara, un gioiello della natura scoperto casualmente dai minatori nel 1952. Nascoste da tempo immemorabile nelle viscere della montagna, quelle di Santa Barbara sono tra le grotte più antiche del mondo. La loro bellezza e imponenza lasciano letteralmente senza fiato. A seguire si andrà nelle acque incontaminate di fronte a Capo Malfatano, sui cui fondali, a una profondità di 40 metri, si possono ammirare delle ancore in piombo, indizio dell’esistenza di un importante porto, probabilmente fenicio-punico, ora sommerso.

Negli stagni di porto Budello, si racconterà della pesca a circuizione, un particolare tipo di pesca tradizionale, praticata nelle aree umide della regione, grazie alla quale si pescano muggini, marmore, cefali, ecc.

Non poteva poi mancare Fabio Gallo, col quale si ammireranno le magnifiche posidonie che crescono floride al largo di Porto Pino. Ma non solo: insieme a lui si andrà anche alla scoperta delle saline più longeve della Sardegna, le saline Conti Vecchi, un sito di archeologia industriale che si è trasformato in un’immensa area naturalistica.